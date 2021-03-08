Из-за аварии на Щербакова тюменцы с утра сидят без воды Фото: pixabay.com

Из-за аварии на ул. Щербакова в Тюмени сегодня, 8 марта, жители домов по ул. Щербакова, Жуковского и на Мысу остались без воды. По данным тюменского «Водоканала», проблемы с водой наблюдаются в 27 многоквартирных домах и 38-и частных домах.

На месте аварии работают ремонтные службы. По предварительным данным, все работы завершат к 21 часу 9 марта.

В «Водоканале» пояснили, что в районах, где нет водоснабжения, организован подвоз воды.

- Оповещением о времени подвоза мы занимаемся через управляющие компании, - пояснили в ведомстве.