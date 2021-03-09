В Тюмени произошла вторая коммунальная авария за сутки. Скриншот из видео.

В Тюмени произошла вторая коммунальная авария за сутки. В первом случае не повезло жильцам домов на улице Щербакова, в этот раз «беда» пришла на улицу Парковую.

Видеозапись с места, где забил «горячий источник», появилась на одном из местных пабликов в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как струя воды вздымается в небо на высоту нескольких этажей.

– Инцидент на коммунальных сетях произошел у дома №23 по улице Паркововой. Специалисты компании уже работают на месте происшествия. Бригада цеха эксплуатации сетей водоснабжения будет проводить раскопку, – рассказала пресс-секретарь «Росводоканал Тюмень» Ирина Айданова.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала. что ремонтные службы ресурсоснабжающей организации завершили работы на месте аварии на улице Щербакова, которая произошла накануне, 8 марта. В настоящее время вода вернулась в дома местных жителей.