«Тюмень Водоканал» устранил аварию на Щербакова: вода вернулась в дома тюменцев Фото: pixabay.com

Ремонтные службы «Тюмень Водоканала» завершили работы на месте аварии на улице Щербакова, которая произошла накануне, 8 марта. Как сообщили «Комсомольской правде» – Тюмень», сейчас вода вернулась в дома тюменцев.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что без водоснабжения остались 27 многоквартирных и 38 частных домов. «Водоканал» организовал подвоз воды, оповещением о времени подвоза занимались управляющие компании.