В Тюменской области свободны почти 20% коек для больных коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В больницах Тюменской области предусмотрено 1 200 коек для лечения людей с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Таким образом, 18,4% мест сейчас свободны.

– В регионе работают 10 лечебных пунктов для пациентов с COVID-19. Госпитали открыты в областной инфекционной клинической больнице, областной клинической больнице № 1, госпитале для ветеранов войн, лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель», областной больнице № 3 в Тобольске, областной больнице № 4 в Ишиме, перинатальном центре Упоровской районной больницы, областной больнице № 12 в Заводоуковске и областном наркологическом диспансере, – рассказали в оперативном штабе.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что прививочные бригады направлены в отдаленные районы Тобольского района. Медики вакцинируют население от коронавируса – записано более семисот человек.