Прививочные бригады направлены в отдаленные районы Тобольского района. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Прививочные бригады направлены в отдаленные районы Тобольского района. Медики вакцинируют население от коронавируса – записано более семисот человек.

– Выездная вакцинация проведена пациентам, входящим в группу риска, которые состоят на учете по хроническим заболеваниям. В последние дни февраля привито 30 человек в Абалаке. В деревне Нижние Аремзяны 1 марта выездная бригада медиков поставила прививки от COVID-19 пятнадцати жителям деревни, – рассказали в оперативном штабе региона.

ФАП в Нижних Аремзянах оборудован всем необходимым, в том числе и для проведения вакцинации. Через 21 день в специальном термоконтейнере и с соблюдением требуемой температуры в населённые пункты доставят и второй компонент вакцины. Прививочные бригады начинают выезжать и в труднодоступные места Тобольского района: Лайтамак, Овсянниково, Чебурга, Хмелево и остальные деревни.