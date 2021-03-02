В Тюмени второй раз за сутки сбили детей на дорогах. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени второй раз за сутки сбили ребенка на дороге. Сегодня, 2 марта, под колеса автомобиля «Тойота-Раф4» попал 10-летний школьник. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Менжинского, 55.

– Предварительно известно, что ребенок переходил улицу вне пешеходного перехода, вместе с мамой вел младшего брата в детский сад. Возможно, именно в этом месте семья ежедневно переходит дорогу. Пешеходный переход находится чуть дальше, в зоне видимости, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, ребенок получил ушиб. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Эрвье накануне, 1 марта, водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил шестилетнюю девочку. Несмотря на то, что на ребенке был надет комбинезон со световозвращающими элементами.