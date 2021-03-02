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В Тюмени водитель сбил возвращающуюся из детсада девочку

Ребенок получил ушибы
Сергей Швецов
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В Тюмени водитель сбил возвращающуюся из детсада девочку.

В Тюмени водитель сбил возвращающуюся из детсада девочку.

Фото: Ольга Крыльцова

На улице Эрвье в Тюмени накануне, 1 марта, водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил шестилетнюю девочку. Несмотря на то, что на ребенке был одет комбинезон со световозвращающими элементами.

– В момент дорожно-транспортного происшествия ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее из детского сада вела бабушка. Однако она опередила пожилую женщину и побежала вперед, – рассказали подробности произошедшего дорожного инцидента в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что, по предварительным данным, ребенок получил ушибы. В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.

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