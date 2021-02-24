Последствия снегопада в Тюмени 24 февраля 2021-го: ветер сорвал обшивку поликлиники

В Тюмени ветер сорвал обшивку поликлиники. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени сегодня, 24 февраля, ветер сорвал обшивку поликлиники по адресу: улица Газовиков, 6. Из-за этого перекрылся проезд в арку. Об инциденте, который случился «благодаря» бушующей в городе стихии, сообщил в социальных сетях местный житель.

«Это ж поликлиника, на голову шмякнется, можно сразу и на прием попасть. Без очереди», – шутят горожане в комментариях к посту, который был опубликован в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области сегодня, 24 февраля, с 12.00 ограничили движение транспорта на участке с 246-го по 376-й километр федеральной автодороги Тюмень – Омск в Ишимском и Абатском районах. Причиной тому стала непогода: на трассах наблюдается снегопад, сильный ветер и метель.

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