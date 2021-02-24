Снегопад в Тюмени 24 февраля: перекрыт участок трассы до Омска

В Тюменской области перекрыт участок трассы до Омска. Фото - "Нетипичная Тюмень" в ВК.

В Тюменской области сегодня, 24 февраля, с 12.00 ограничили движение транспорта на участке с 246-го по 376-й километр федеральной автодороги Тюмень – Омск в Ишимском и Абатском районах. Причиной тому стала непогода: на трассах наблюдается снегопад, сильный ветер и метель.

– Водители, которые следуют через ограниченный для движения участок, могут припарковаться у кемпингов, гостиниц, автозаправочных станций, а также на специальных парковках для большегрузов, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что из-за сильного бокового ветра и снегопада на ряде участков автодороги особенно опасен встречный разъезд транспортных средств. Именно поэтому пришлось ввести ограничение для всех видов транспортных средств.

В настоящее время наряды ДПС проверяют соблюдение введенных мер. Стоит отметить, что ограничение введено до улучшения погодных и метеорологических условий.