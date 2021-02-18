Тюменка, которую сбили на улице 50 лет ВЛКСМ, скончалась в реанимации. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени умерла женщина, которую накануне, 17 февраля, сбил водитель на улице 50 лет ВЛКСМ. После случившегося наезда горожанка прожила менее суток.

– К сожалению, спасти жизнь пациентки не удалось. Сегодня она скончалась, несмотря на усилия, предпринятые врачами, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что водитель на Toyota Avensis сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Мужчина не остановился, другие же машины встали. Пострадавшую доставили в областную клиническую больницу № 2. У нее диагностировали тяжелую сочетанную травму.

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