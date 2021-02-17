Тюменка, которую сбили на улице 50 лет ВЛКСМ, находится в реанимации. Фото: Ольга Крыльцова

На улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени сегодня, 17 февраля, водитель на Toyota Avensis сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Мужчина не остановился, другие же машины встали.

– Вызов по поводу дорожно-транспортного происшествия поступил на станцию скорой помощи в 9.01. Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя несколько минут. Пострадавшую доставили в областную клиническую больницу № 2. У нее диагностировали тяжелую сочетанную травму, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что горожанке экстренно провели операцию. Сейчас местная жительница получает необходимое лечение в отделении анестезиологии и реанимации.

Также стало известно, что стаж водителя, который задавил женщину, составляет более двадцати лет. В настоящее время автоинспекторы устанавливают обстоятельства дорожного инцидента.