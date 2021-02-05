В воскресенье тюменцев ждет сильный ветер и метель. Фото: Тюмень - наш дом

В воскресенье, 7 февраля, тюменцев ждет сильный ветер, метель, гололед, пойдет снег. Температура воздуха опустится до 16 градусов ниже нуля.

По данным Тюменского гидрометцентра, в этот день пройдут осадки в виде мокрого снега, ожидаются гололёдно-изморозевые явления, метель. Ночью будет дуть юго-восточный ветер, 8 – 13 метров в секунду, днём – юго-западный, 9 – 14 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и утром составит -4...-6 градусов, в течение дня ожидается похолодание до -14...-16.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что погода продолжает преподносить сюрпризы жителям Тюмени. Так, в областной столице аномальное тепло сменится резким похолоданием до минус 32 градусов.

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