В Тюмени аномальное тепло сменится резким похолоданием до -32. Фото: Вадим Бегун

Погода продолжает преподносить сюрпризы жителям Тюмени. Так, в областной столице аномальное тепло сменится резким похолоданием до -32.

Уже завтра, 6 февраля, ожидается потепление до плюс трех градусов по Цельсию. В этот день будет наблюдаться переменная облачность, пройдет небольшой снег с дождем. Ветер южный семь метров в секунду.

Однако на следующий день, в воскресенье, он сменит свое направление на западное и задует с новой силой – 12 метров секунду с порывами до 21 метра в секунду. Напомним, что при таком ураганном ветре спасатели советуют без лишней надобности не выходить из дома, а на улице не стоять под рекламными щитами.

В понедельник, 8 февраля, резко похолодает. Температура наружного воздуха резко опустится до 19 градусов ниже нуля (ночью -21). Ближайшие три дня пройдут небольшие осадки в виде снега. В ночь со среды на четверг мороз станет еще крепче.

Так, 11 февраля, хоть и будет солнечно, но температура станет еще ниже – 29 градусов со знаком минус (ночью -32). Правда, со следующего дня она снова станет потихоньку подниматься. По предварительным данным тюменских синоптиков, в следующее воскресенье ожидается около 11 градусом мороза.