Тюменцам расскажут об уникальности личности на онлайн-семинаре

В субботу, 6 февраля, с 10.00 до 18.00 (мск) в онлайн-пространстве состоится Всероссийский форум о подростках «В эфире» для родителей и педагогов.

Программа проекта очень насыщенная и создана по запросам родителей и классных руководителей школьников Тюмени. На форуме «В эфире» выступят 16 экспертов по 7 ключевым темам в двух вебинарных комнатах параллельно:

1. Уникальность личности.

2. Коммуникация: сохранение авторитета взрослого в глазах подростка;

решение конфликтов.

3. Проявления и поддержка: о принятии себя; депрессия подростка.

4. Навыки для будущего: карманные деньги; английский язык с любовью.

5. ЗОЖ: как говорить об интимном; пищевые привычки поколения.

6. Интернет: зависимость; интернет: возможности для успеха.

7. Мотивация: игры для развития + пошаговый план перехода во взрослую жизнь.

“Мы пригласили Ларису Суркову стать хедлайнером проекта не случайно. Лариса, не только великолепный эксперт в психологии, автор одного из самых популярных инста-блоков среди российских аккаунтов (2,8 млн подписчиков), ее называют «адвокатом детских душ».

Главное на Форуме «В ЭФИРЕ», чтобы родители вспомнили, какие у них удивительные дети, как они ими гордятся и любят. В лице Ларисы Сурковой, мамы 6 детей, участники онлайн-форума, наверняка увидят поддержку, пример, честного наставника., - комментирует Мария Денисенко, автор проекта, руководитель ТГДОО «Республика Неугомонных» и агентства маркетинга и событий MЁD.

Лариса Суркова, психолог, коуч, имеет кандидатскую степень и, что важно, занимается любимым делом – несет психологию в массы, делает ее доступной и понятной каждому. На форуме раскроет тему «Пошаговый план перехода подростка во взрослую жизнь» и даст профессиональные советы на вопросы родителей и педагогов в прямом эфире”.

«Родителям подростков очень сложно - в какой-то момент приходит осознание, что что вместо любимого сына или дочери с вами начинает жить совершенно незнакомый, колючий как ёжик, человек. С которым надо уметь взаимодействовать. Как? Этому необходимо учиться. Именно поэтому меня так радует, что в Тюменской области проходят образовательные мероприятия на тему подростково-родительских отношений», - добавляет одна из модераторов форума, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

Узнать больше о Форуме «В ЭФИРЕ», его спикерах и зарегистрироваться можно на сайте https://в-эфире.рф. Темы бесспорно актуальные и будут полезны как родителям и педагогам подростков 9-17 лет, так и самим взрослым для лучшего понимания себя.