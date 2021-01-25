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Александр Моор рассказал, как выбирал свою профессию

Глава региона призвал тюменских студентов быть искренними
Сергей Швецов
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Александр Моор рассказал, как выбирал свою профессию.

Александр Моор рассказал, как выбирал свою профессию.

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор в социальных сетях рассказал, как выбирал свою профессию. Оказывается, глава региона четыре раза менял свой выбор.

– Хотел быть то юристом, то химиком, буквально перед сдачей экзаменов решил поступать в ТюмГУ на экономиста. Ни разу не пожалел о своём выборе, а с одногруппниками мы дружим до сих пор, – сообщил Александр Моор.

Губернатор региона пожелал студентам: «Пока у вас есть возможность учиться – учитесь. Думайте, анализируйте, рефлексируйте и делайте свои выводы. Будьте собой, будьте искренними. С таким подходом вас точно ожидает интересная и насыщенная жизнь».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем российского студенчества. Особые слова благодарности глава региона сказал преподавателям.

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