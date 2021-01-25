Александр Моор поздравил тюменцев с Днем российского студенчества. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем российского студенчества. Особые слова благодарности глава региона сказал преподавателям.

– Дерзайте, развивайтесь, мечтайте, дружите и учитесь на отлично! – обратился он к ребятам.

Губернатор Тюменской области поблагодарил преподавателей: «тем, кто передаёт свои знания и опыт молодому поколению, вкладывая силы и душу в подготовку современных высококлассных специалистов».

По информации оперативного штаба, в настоящее время в высших и средних профессиональных учебных заведениях региона учатся более 90 тысяч студентов.

СПРАВКА «КП»

Татьянин день, День российского студенчества – памятная дата в России, а также день в православном и народном месяцеслове. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 25 января.