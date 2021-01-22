Лютый мороз в выходные: рекомендации тюменцам от сотрудников МЧС

В Тюмени похолодает до -40 градусов Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмень пришли аномальные морозы. В предстоящие выходные, 23 и 24 января, синоптики обещают горожанам похолодание до минус 35 – 38 градусов ночью, днем – до минус 30.

Региональное Управление МЧС России также предупредило жителей области о возможном аномальном похолодании до минус 45 градусов.

Автомобилистам, планирующим отправиться на загородную трассу, спасатели рекомендуют тщательно подготовиться: проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива, дополнительную теплую одежду, суточный запас пищи, термос с чаем, инструменты и заряженный сотовый телефон.

– Десять пунктов обогрева подразделений Главного Управления МЧС России по Тюменской области готовы оказать помощь автомобилистам. Ситуация на трассах отслеживается в постоянном режиме. Все пункты укомплектованы теплой одеждой, валенками, медицинской аптечкой, термосами с горячем чаем, – прокомментировала ситуацию врио начальника пресс-службы ведомства Елена Григорьева.

Также в период морозов жителям рекомендуют следить за включенными обогревательными приборами и проверять исправность отопительных печей.

Телефоны экстренного вызова спасательной службы – 01, с мобильных устройств – 101.

Подробную инструкцию о том, что делать, чтобы не заморозить машину в минус 40, смотрите здесь. Советы дает водитель со стажем работы в условиях работы на Крайнем Севере.