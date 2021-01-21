Тюменцы страдают от нелегальных потребителей электроэнергии. Фото - "Россети Тюмень".

В 2020 году составлено 368 актов о безучетном и бездоговорном потреблении более ста миллионов кВт*ч электроэнергии на сумму 328 млн рублей. Нарушения выявляются в ходе рейдов, которые приходится делать постоянно из-за жалоб местных жителей.

Так, жители села Ембаево недовольны низким напряжением и кратковременным отключением электричества. Причина, как выяснили специалисты, в превышении потребляемой электроэнергии и росте допустимой нагрузки на электрические сети.

– Сельчане, пытаясь сэкономить деньги, самостоятельно подключаются к электросети, подвергая риску собственную жизнь и причиняя вред как электросетевым объектам, так и добросовестным потребителям. Компания готова изыскивать возможности увеличения объема мощности электроснабжения индивидуальных жилых домов, но в рамках правового поля, заключив договоры техприсоединения, – отметил и. о. генерального директора Тюменских электрических сетей Кирилл Стрельцов.

По его словам, несанкционированное потребление электроэнергии способно вызвать технологические нарушения в работе электрооборудования и несет прямую угрозу жизни и здоровью потребителей. За это предусмотрены административные штрафы.

Стоит отметить, что «Россети Тюмень» проводят системную работу как по выявлению случаев хищения электроэнергии, так и по повышению качества электроснабжения потребителей Тюменского района. Так, в рамках инвестпрограммы компания реализует комплекс мероприятий, которые позволят контролировать превышение потребителями разрешенной мощности и пресекать хищения электрической энергии.