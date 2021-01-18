Авария на 110-м километре федеральной автодороги Курган – Тюмень в Исетском районе унесла жизни двух человек. Дорожный инцидент случился накануне, 17 января, около семи часов вечера.– По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21703 выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Тойотой-Камри». Обе машины из Курганской области. В аварии погибли 31-летний водитель и 34-летняя пассажирка «Лады», жители Юргамышского района и Тюмени, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.Различные повреждения получили два пассажира отечественной легковушки – 20-летняя жительница Шадринска и 30-летний тюменец. Водитель автомобиля «Тойота-Камри», житель Шадринского района, не пострадал.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что два человека погибли в ДТП 16 января на 102-м километре трассы Тюмень – Омск. Автомобиль Mazda выехал на встречку и столкнулся с «Ладой». От удара отечественную легковушку отбросило под колеса КамАЗа, а «Мазда» угодила под грузовик IVECO.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДва человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями на трассе Тюмень – ОмскСреди погибших молодая девушка и взрослый мужчина (подробнее)