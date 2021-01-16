Два человека погибли в ДТП сегодня, 16 января, около 18 часов вечера на 102-м километре трассы Тюмень – Омск (в районе Заводоуковска). Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, автомобиль Mazda выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада». От удара отечественную легковушку отбросило под колеса КамАЗа, а «Мазда» угодила под грузовик IVECO.В числе погибших – 31-летняя пассажирка «Мазды», предварительно, жительница Ишимского района, и 60-летний водитель «Лады». Ещё одного пострадавшего доставили в больницу.Известно, что водитель «Мазды» обгонял автомобили, не убедившись в безопасности маневра.Пока движение по трассе в районе аварии ограничено. Наряды ДПС направляют автомобили для объезда через село Падун.