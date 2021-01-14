В Тюменской области проиндексировали выплаты из регионального бюджета детям-сиротам и детям, находящимся в приемных семьях и на патронатном воспитании. Они стали получать больше на 485 рублей. Соответствующее постановление накануне, 13 января, подписал губернатор региона Александр Моор.Согласно документу, выплата средств в месяц будет составлять 13 966 рублей. Также стоит отметить, что это касается и детей, которые попали в указанные категории начиная с 1 января 2021 года.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени обсудили меры социальной поддержки семей с детьми. Круглый стол на тему «Региональные и федеральные меры социальной поддержки семей с детьми» прошел в онлайн-формате на сайте «Комсомольской правды» – Тюмень».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Тюмени обсудили действующие меры социальной поддержки семей с детьмиЭкспертная встреча прошла в формате онлайн (подробнее)