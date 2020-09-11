В Тюмени обсудили действующие меры социальной поддержки семей с детьми. Фото - pixabay.com.

В Тюмени обсудили меры социальной поддержки семей с детьми. Круглый стол на тему «Региональные и федеральные меры социальной поддержки семей с детьми» прошел в онлайн-формате на сайте «Комсомольской правды» – Тюмень».

В обсуждении приняли участие спикеры депутат Тюменской областной Думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова, директор ГКУ ТО «Центр обеспечения мер социальной поддержки» Ольга Корнилаева, начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по Тюменской области Анна Пермитина, руководитель Абсолют Банка в Тюменской области Ольга Скосырская и управляющий Тюменского отделения Фонда социального страхования Динара Поштаренко.

Эксперты рассказали, какие меры социальной поддержки семей с детьми действуют в Тюменской области, кто на них может рассчитывать и как их получить. Участники встречи также уделили особое внимание комплексу мер, озвученных президентом России в ходе ежегодного послания.

Так, по словам директора ГКУ ТО «Центр обеспечения мер социальной поддержки» Ольги Корнилаевой, в настоящее время на территории Тюменской области предоставляются различные меры социальной поддержки для семей, имеющих детей. Выплаты предоставляются в зависимости от количества рожденных детей, возраста детей, независимо от доходов семьи так и с учетом имущественного положения семьи.

Например, региональный материнский семейный капитал при рождении первого, третьего и последующих детей предоставляется независимо от доходов семьи. Признание семьи малоимущей, государственная социальная помощь, социальная поддержка в виде пособия на ребенка, ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей предоставляются с учетом доходов семьи, критериев нуждаемости.

- В 2020 году по инициативе Губернатора Тюменской области Александра Моора введен региональный материнский капитал при рождении первого ребенка в размере 150 тысяч рублей. Данную выплату за 8 месяцев текущего года получила 2171 семья, - рассказала спикер.

Также в 2020 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина введены новые выплаты семьям, в которых в 2020 году родился третий или последующий ребенок, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 11 632 рублей. Получателями выплаты на 1 сентября уже стали 1192 тюменские семьи. Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до семьи лет включительно в размере 5816 рублей предоставлена уже 47235 детям.

С 1 января 2020 года вступили в силу и изменения в закон о семейном материнском капитале, озвученные главой государства в ходе ежегодного послания. Подробнее о них рассказала начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по Тюменской области Анна Пермитина. Согласно нововведениям, материнский капитал могут получить семьи, у которых первый ребенок родился с 1 января 2020 год. В данном случае размер выплаты составляет 466 617 рублей. При рождении второго сумма составит 616 617 рублей.

- Круг получателей расширился. Изменился и порядок предоставления самого сертификата. С 15 апреля Пенсионный фонд представляет сертификат в проактивным режиме на основании сведений, полученных из ЕГР ЗАГС. Сертификат формируется в электронном виде и направляется в личный кабинет гражданина на сайт государственных услуг, - пояснила спикер.

По ее словам, уже выдано более 4000 сертификатов в проактивном режиме. Также региональное отделение ПФР работает над вопросом подачи заявлений через кредитные организации. На территории Тюменской области заключены более 12 соглашение с банками.

- Гражданин может подать заявку в банк и сразу подать заявление о распоряжении материнским капиталом. Оно поступает к нам, мы его рассматриваем. Средства материнского капитала могут быть направлены на образование, на улучшение жилищных условий, на получение ежемесячной выплаты, - сказала Анна Пермитина.

Она добавила, что мамы, родившие или усыновившие второго ребенка после 1 января 2018 года, могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала. Право на получение выплаты имеют нуждающиеся семьи, в которых среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума за II квартал предшествующего года в регионе.

- На сегодняшний день получатели выплат должны помнить, что, начиная с 1 октября, согласно закону, средства будут перечисляться банками только на карту «Мир». Поэтому в этот срок граждане должны обратиться в свои финансово-кредитные организации, через которые они получают пенсию или иные пособия, для оформления карты. После этого реквизиты счета необходимо представить в территориальную клиентскую службу Пенсионного фонда РФ, - напомнила Анна Пермитина.

Как улучшить жилищные условия за счет материнского капитала разъяснила руководитель Абсолют Банка в Тюмени Ольга Скосырская. Так, клиенты банка могут направлять средства не только для частичного или полного погашения ипотеки, но и «закрыть» ими часть первоначального взноса. По стандартным программам жилищного кредитования минимальная сумма первоначального взноса 20% от стоимости квартиры. Если у заемщика есть маткапитал, то сумма собственных средств может быть уменьшена до 10%.

- Абсолют Банк – один из немногих в регионе принимает маткапитал в качестве части первоначального взноса по госпрограмме «Детская ипотека». В отличие от ряда других банков, мы не предлагаем заемщику самостоятельно договариваться с застройщиком, чтобы он «дождался» поступления средств от Пенсионного фонда, а берем решение этого вопроса на себя, - подчеркнула Ольга Скосырская.

По ее словам, уже более 80% заемщиков из числа жителей региона, отдавших предпочтение Абсолют банку, используют маткапитал в качестве части первоначального взноса по госпрограмме «Детская ипотека».

- Оформить ее могут граждане, у которых родились вторые и последующие дети в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Наш банк дополнительно снизил ставку по «Детской ипотеке» с 6% годовых до 5,49% годовых на весь срок. За годы выплат это позволяет сэкономить в среднем более ста тысяч рублей, - отметила Ольга Скосырская.

Она добавила, что в Тюменской области максимальная сумма кредита по детской ипотеке – 6 млн рублей. Этого вполне достаточно для большинства заемщиков. Средняя сумма кредита в Тюмени в 2020 году составила 2,52 млн рублей. Для подачи заявки на детскую ипотеку нужны всего 4 документа: анкета, паспорт, справка о доходах и копия трудовой книжки или трудового договора.

- Приобрести по госпрограмме «Детская ипотека» можно квартиру только в новостройке. При этом, если вы брали ипотеку на квартиру в новостройке до госпрограммы, и у вас родился второй или последующий ребенок после 1 января 2018 года, то вы тоже можете перейти на льготную ставку 5,49% годовых. Это будет рефинансирование в рамках «Детской ипотеки». Требования к заемщикам и жилью при этом точно такие же, - добавила Ольга Скосырская.

Информирование жителей региона о тех или иных нововведениях, которые происходят в социальной сфере региона или на федеральном уровне, – первоочередная задача всех органов власти.

- Профильные департаменты и учреждения, иногда совместно с нами, проводят круглые столы, горячие линии, прямые эфиры и онлайн конференции, - отметила депутат Тюменской областной Думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова. - Конечно, есть часть семей, которые не в полной мере владеют информацией. Как правило, это те семьи, кто впервые сталкиваются с какой-либо ситуацией – изменение количества членов семьи, резкое ухудшение материального положения, чрезвычайные ситуации – пожар, болезнь ребенка.

По словам спикера, как правило, человек знает и понимает, что может рассчитывать на ту или иную поддержку, но не знает куда за ней обратиться. Первая инстанция у людей, в основном, соцзащита. Но не все меры поддержки находятся в ее ведомстве, и здесь уже возникают затруднения.

- На первом этапе пандемии, когда резко выросло количество людей, потерявших работу, единственный источник дохода в семье, количество обращений с целью консультации о существующих мерах поддержки выросло. Дальше, в процессе разговора мы выясняем категорию семьи, какие существуют проблемы, составляем «дорожную карту» и даем разъяснения – куда следует обратиться, адреса, телефоны, - пояснила Елена Кашкарова.

Она подчеркнула, что во всех муниципальных образованиях области работают комплексные центры социального обслуживания, в которых можно получить информацию. Проконсультировать о мерах поддержки и необходимых шагах для того, чтобы ее получить, могут и по телефонам справочных служб. Кроме того, любой житель области, может обратиться за помощью к депутатам. Не только к тем, которые работают в их районе, но и областным. Регулярно проходят приемы граждан на местах, в деревнях проводятся «сходы граждан».

Удобнее для жителей региона стал и процесс оформления пособий по временной нетрудоспособности - болезни и пособий в связи с материнством. Как напомнила управляющий Тюменского отделения Фонда социального страхования Динара Поштаренко, выплаты предоставляются только застрахованным гражданам, то есть тем, кто официально работает и получает заработную плату по трудовому договору.

- Для своевременного получения пособий работник предъявляет своему работодателю заявление по установленной форме и пакет документов, необходимых для того или иного вида пособий. Например, листок нетрудоспособности, справку о рождении ребенка или свидетельство о рождении ребенка, за которым осуществляется уход, а также справка с места работы второго родителя о неполучении единовременного пособия при рождении ребенка, - пояснила спикер.

Так, единовременное пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100% среднего заработка. Для расчета пособия учитывается сумма заработка за два предыдущих года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам.

На единовременное пособие при постановке на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, имеют право женщины, сделавшие это до 12 недель с моменты подтверждения зачатия. Для назначения и выплаты пособия представляется справка из женской консультации либо другой медицинской организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности.

- Еще один вид выплаты - единовременное пособия при рождении ребенка. Его может получить один из родителей, либо лицо, его заменяющее. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком могут оформить матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком. Оно выплачивается в размере 40 процентов среднего заработка. При этом минимальный размер пособия не может быть менее минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленного законодательством, - подчеркнула Динара Поштаренко.

Она добавила, что с июля 2020 года регион перешел на прямые выплаты. Теперь перечисление пособий осуществляет Фонд социального страхования. Такой механизм позволяет избежать задержек, например, из-за недостатка финансовых средств у работодателя.

В целом участники встречи сошлись во мнении, что в регионе действуют беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. Все нововведения, принимаемые на федеральном уровне, находят отражения в региональных государственных программах, а также в банковских продуктах и предложениях от застройщиков. Помимо этого, правительством Тюменской области вводятся дополнительные меры социальной поддержки, способствующих улучшению демографической ситуации.