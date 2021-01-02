Жители Тюменской области пропадают регулярно. В издании «Вслух.ру» рассказали, как правильно подать заявку на поиск человека. Недели не проходит, чтобы мы не узнали о том, что мужчина, женщина, старик или ребенок бесследно исчезли, а его родные не находят себе места. Поисками людей занимается полиция, но также в регионе функционируют отряды волонтеров-поисковиков. Их действия зачастую помогают вернуть людей домой живыми.Один из таких отрядов – «Белая сова – Тюмень». Отметим, что отряд не занимается поиском граждан, потерявших связь с родственниками, например с родными, которые не желают поддерживать отношения. Деятельность поисковиков эффективна только в случаях внезапной пропажи человека. Отряд рассматривает заявку на поиск только при наличии заявления в полиции. Перед обращением в «Белую сову» нужно собрать необходимые данные о пропавшем.Нужно знать Ф.И.О. гражданина, дату его рождения. Также указать число, время и место пропажи, обстоятельства: откуда и куда направлялся, с какой целью. Необходима свежая фотография, где хорошо видно лицо. Если есть фото человека в одежде, в которой он был в момент пропажи, будет нелишним приложить и его.Важна информация о состоянии здоровья – физическом и психологическом, приметы: рост, телосложение, цвет глаз, цвет и длина волос. Опишите особые приметы: татуировки, приметные шрамы, плохое зрение (носит очки), хромает, картавит и т. д.Не помешает информация, во что пропавший был одет. Обязательно укажите цветовую гамму одежды и что у него было при себе. Если человек пропал на машине, то нужны марка, цвет и номер машины.Уточните, кем вы приходитесь пропавшему и контактные данные ближайших родственников. При обращении в отряд обязательно сообщите, в какой отдел полиции и когда подано заявление.