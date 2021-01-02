Много интересных постановок для юных зрителей и их родителей приготовили театры Тюмени.Малышей, как всегда, ждет тюменский Театр кукол. Для них приготовили спектакли «Снеговик-почтовик», «Солнышко и снежные человечки», «Сказки Сороки-Белобоки. Рукавичка», а на сцене Дворца культуры «Нефтяник» им. В. И. Муравленко артисты-кукольники покажут еще и сказочное представление «Мишуткина елка».Не забыли в кукольном театре и о школьниках. Для них покажут спектакли «Белоснежка», «Умка», «Снежная королева», «Битва магов, или Выпускной в школе волшебников», «Двенадцать месяцев», «Калиф-аист».Молодежный театр «Ангажемент» им. В. С. Загоруйко тоже поможет ребятам настроиться на праздники. Они могут принять участие в игровой программе и мини-спектакле «Новогодний теремок» или посмотреть детские спектакли «Сказки Дедушки Мороза», «Новогоднее настроение», «Морозко», «Бременские музыканты», а также «Бонифаций едет к бабушке», «День рождения Снегурочки», «Иван-царевич и Серый Волк». Артисты обещают ребятам много музыки, песен, танцев и шуток.Для зрителей постарше «Ангажемент» покажет постановку «Вечера на хуторе близ Диканьки», это история, наполненная рождественскими чудесами и искренними чувствами.