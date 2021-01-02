Вот и наступил Новый год – год Белого Металлического Быка. Что модно носить женщинам в этом сезоне и какие цвета предпочесть, рассказало издание «Тюменская область сегодня».Главные цвета года выбирает исследовательский институт цвета Pantone на основе социологических, политических исследований и общей геополитической обстановки. В 2021 году в качестве приоритетных цветов значатся яркий желтый, он еще назван освежающий желтый, и стойкий серый (или безупречный серый).– Наверное, сейчас мы все нуждаемся в опоре, надежде, силе, которые символизируют эти цвета. А отметить стоит, что популярен монохром и растяжка цвета, когда оттенки одного цвета присутствуют в одном комплекте, – говорит тюменский стилист Светлана Сухоногова.Но при этом цвета нам диктует и подиум, а спектр там немного шире. Так, для лета специалисты рекомендуют апельсиновый, глубокий синий, как и в прошлом году, размытый голубой оттенок неба. Для осенне-зимнего сезона предлагают выбрать оттенки сиреневого, розового, лавандового, которые также перекочевали из сезона-2020.– Из фактур в этом году остается популярной кожа, стоит обратить внимание на цветную экокожу, а также латекс. Не думаю, что практично носить лосины из этой ткани, но можно порекомендовать приобрести перчатки, поставив в своем образе достаточно яркий акцент, – советует тюменский стилист.По словам эксперта, набирают обороты брючные костюмы, у которых расширенная линия плеча и широкие брюки. Блузы с бантом также популярны, причем банты необязательно завязывать, можно оставить как шлейф. В тренде теперь укороченные кардиганы из плотной вязки либо нарочито большой оверсайз.- Сейчас мода 70-х актуальна, поэтому популярно и кружево, и бахрома. Причем вторая присутствует и в верхней одежде, и, например, на брюках и в аксессуарах. Длина юбок варьируется от нарочито сексуального мини до маскулинной модели с широким низом. Прослеживается тенденция «нарядный спорт-шик», это когда джоггеры, которые мы носим с худи, совмещаем с нарядными топами и бижутерией. Среди аксессуаров в моде остаются цепи, не только в виде чокеров, но и на сумках, заменяя ручки, а также на обуви. Обувь в зимний период предпочтительна высокая, пушистая снаружи, на платформе, – говорит Светлана.Особенность современной моды, как отметила стилист, – это вырезы, и не только на вороте и рукавах, но и на юбках. Не классические разрезы на юбках, а именно прорези, которые иногда объединяют две половины юбки, одна из которых мини, вторая – миди.