Аномально холодная погода юге Тюменской области прогнозируется с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года, сообщает тюменский Гидрометцентр. Причем синоптики заявляют, что средняя суточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 10 градусов и более.В большей части районов региона по ночам мороз ударит до минус 33 – 38 градусов, а днем столбики термометров опустятся до отметки минус 28 – 33 градусов. Плюс ветер, который прибавляет ощущений мороза на 3 – 5 градусов. К примеру, сегодняшние минус 26 градусов при ветре от 4 до 7 м/с ощущаются на все минус 33 градуса.Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в ближайшие сутки в отдельных районах региона будет метель с порывами ветра до 17 м/с. В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, мороз ударит до минус 36 градусов с ветром 2 – 3 м/с.Кстати, сильные морозы дошли и до Чукотки, Колымы и Камчатки. А на Сахалине синоптики фиксируют рекордно низкие температуры – до минус 35 градусов при ветре до 26 – 31 м/с. Такого мороза там не было уже более полувека.Рекордно низкие температуры фиксируют по всей России. В Сибири среди морозных рекордсменов прошедшей субботы оказались Бийск, Новокузнецк, Угут и Надым, отмечает метеоцентр ФОБОС. Синоптики также подтверждают, что в канун Нового года на Урале и в Зауралье сильно похолодает.МЧС Тюменской области призывает жителей соблюдать осторожность.– Не выходите на улицу без крайней необходимости! Опасайтесь переохлаждения и обморожения! Соблюдайте правила пожарной безопасности и пользования обогревательными приборами! При возникновении происшествий звоните по телефону 101 или 112, а также по телефону горячей линии ГУ МЧС России по Тюменской области 8 (3452) 590-549, – обращаются к тюменцам спасатели.