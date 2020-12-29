Сегодня, 29 декабря, в Тюмени, как и прогнозировалось ранее, резко упала температура воздуха. Если вчера тюменцы могли насладиться зимней прогулкой в приятный морозец под снегопадом, то сегодня под снегопадом лучше максимально ускорить шаг, чтобы не замерзнуть.В ближайшие сутки в Тюменской области будет облачно. В регионе пройдет небольшой, местами умеренный снег, а ночью в северных районах пойдет сильный снег. Ветер южный, юго-западный 7 – 12 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 17 м/с, метель. Температура ночью минус 10 – 15 градусов, местами до минус 20 градусов. Днем обещают до минус 20 градусов.29 декабря отмечается День памяти пророка Аггея. Святой пророк Аггей – десятый из 12 малых пророков. Он указал на религиозное равнодушие, в котором кроется главная причина всех бед. Имя его в переложении с еврейского языка на русский значит праздник или празднующий. Был он мужем, совершенным в добродетели, и как славный и великий пророк был любим и чтим всеми. Изображается святой Аггей старцем с благообразным лицом, обрамленным круглою бородою.