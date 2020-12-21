В Тюменском районе и в Ишиме в 2021 году появится два новых дома культуры

В 2021 году в поселке Московском Тюменского района и в Ишиме появятся два новых дома культуры, которые уже готовы на 50%. Коробка здания уже готова, внутри идет отделка и обустройство внутренних инженерных сетей. Строительство обоих зданий реализуется в рамках нацпроекта «Культура».

В Ишиме здание Дома культуры составит около 5 тысяч «квадратов». Зрительный зал рассчитан на 500 мест, здесь же будет танцзал, художественные и вокально-хоровые студии и другие помещения для творческих занятий. Здесь же появится буфет на 50 мест, технические и административные помещения, склад для декораций, мебели и реквизита. Рядом со зданием появится площадь, организуют автомобильный проезд, тротуары и парковку. Украсят площадь скамейками, урнами, сценическим комплексом и модульным экраном.

В поселке Московский строится Дом культуры общей площадью более 6 тысяч «квадратов». Здесь появится все, что нужно для проведения концертов, спектаклей и собраний. Кроме того, появится танцевальный зал, вокально-хоровая студия, студия художественного дизайна и прикладного творчества. Такое же здание уже построили в Тюменской области в Винзилях, где центр культурного развития открыли в июле 2019 года.

Кстати, сейчас в рамках нацпроекта «Культура» на экспертизе находятся проекты центра культуры и досуга со зрительным залом на 150 мест в селе Петелино Ялуторовского муниципального района. В селе Большое Сорокино – Центр культурного развития со зрительным залом на 300 мест.