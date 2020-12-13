Тюменцы везут из-за границы новые впечатления и коронавирус Фото: pixabay.com

Коронавирус выявили у 168 жителей Тюменской области, вернувшихся в регион из-за границы с 1 августа 2020 года. Всего же за четыре месяца из других стран прибыло более 16 тысяч человек, большинство из них прошли обследование в течение трех дней после возвращения и разместили результаты тестов на «Госуслугах».

Как сообщили в пресс-службе Управления Ропотребнадзора по Тюменской области, 251 человек нарушил сроки обследования. На этих людей, нарушивших требование постановления Главного государственного санитарного врача РФ №7 от 18.03.2020, составлены протоколы об административном правонарушении. Суд рассмотрел 17 дел, наложено штрафов на сумму 195 800 рублей.

– Прибывшим из-за рубежа россиянам в течение трех дней после возвращения необходимо сдать тест на коронавирус методом ПЦР. Затем самостоятельно разместить результат на Едином портале государственных и муниципальных услуг. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства, – напоминают в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

Если после возвращения из поездки состояние здоровья ухудшается, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью без посещения больниц.

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