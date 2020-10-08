Тюменцы прилетают из Турции с коронавирусом

Тюменцы привозят коронавирус из Турции. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы привозят коронавирус из зарубежных поездок, в частности, из Турции. Стало известно, что с начала недели у 14 человек, вернувшихся из заграничного отпуска, выявлен COVID-19. Всего «пострадал» 51 житель региона.

С 1 августа в регион прибыло 9 329 жителей, из них 9 180 прошли обследование в течение трех дней после возвращения и разместили результаты тестирования на портале госуслуг. 149 граждан нарушили сроки обследования. На них составили административные протоколы.

– Прибывшим из-за рубежа россиянам в течение трех дней после возвращения необходимо сдать тест на коронавирус методом ПЦР. Затем самостоятельно разместить результат на Едином портале государственных и муниципальных услуг. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства, – отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

В случае появления ухудшения состояния здоровья в течение двух недель со дня прибытия на территорию России граждане должны незамедлительно обратиться за медпомощью без посещения больниц.