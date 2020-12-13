Тюменские преподаватели читают лекции для студентов из Казахстана Фото: pixabay.com

Доцент Тюменского индустриального университета Павел Медведев прочитал лекции о полемическом мастерстве для студентов Казахского национального педагогического университета на платформе ZOOM. Как сообщает ИА «Тюменская линия», принять участие в мероприятии смогли все желающие.

Павел Медведев организовал дискуссию в соответствии со всеми канонами полемического искусства и показал им видеоролики с речами известных политических деятелей.

Отметим, что два университета дружат с 2014 года. Многолетнее сотрудничество позволяет преподавателям и студентам принимать участие в конференциях, форумах и грантах, которые проводятся в России и Казахстане.

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