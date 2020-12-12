Тюменские преподаватели проводят для китайских студентов онлайн-лекции Фото: pixabay.com

Внедрение нового виртуального формата академической мобильности продолжается в Тюменской области. Такой способ передачи знаний позволяет преподавателям Тюменского индустриального университета проводить онлайн-лекции для зарубежных вузов-партнеров. Как сообщает «Тюменская область сегодня», не так давно прошли лекции по промышленной архитектуре для студентов китайского Северо-Восточного нефтяного университета.

Для китайских студентов преподаватель института архитектуры и дизайна Елена Мальцева провела курс по эволюционным процессам в промышленной архитектуре конца XX-начала XXI века. Она рассказала студентам о способах реновации промышленных территорий в городской среде, об архитектуре объектов автоотрасли и об экологических аспектах проектирования архитектуры промышленных конструкций.

- Промышленная архитектура в условиях современного развития города становится всё более актуальной. Мне есть, что рассказать зарубежным студентам, - рассказала преподаватель Елена Мальцева.

После лекций в адрес ТИУ пришло письмо от декана китайского университета Ма Линъюна. Он отметил, что такой формат укрепляет сотрудничество и позволяет вывести его на новый уровень в период пандемии.