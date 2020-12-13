Тюменская область - в тройке регионов-лидеров Всероссийского экологического диктанта

Экодиктант. Фото: скриншот с сайта

Тюменская область вошла в ТОП-3 регионов-лидеров Всероссийского экологического диктанта, который прошел с 15 по 18 ноября. Для того, чтобы его провести, в регионе организовали региональный организационный комитет и определили площадки для проведения в офлайн-формате. Тюменская область разделила третье место с Московской областью.

Принять участие в диктанте могли все желающие от 12 лет на площадках учреждений допобразования, образовательных организаций, на профильных занятиях вузов и на сайте диктанта.

Экодиктант составлен в четырех вариантах разной степени сложности, в зависимости от возраста и уровня подготовки участников. В том числе, для детей 12-17 лет, молодежи от 18 до 35 лет, студентов, и специалистов и экспертов. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, наградные документы загружены в личные кабинеты участников. Их можно посмотреть и скачать.

Напомним, наш корреспондент тоже прошел экологический диктант. Посмотрите, как это было.