Всероссийский экологический диктант - 2020: журналиста тюменской «Комсомолки» удивил вопрос о лиановом лесе в России

Экодиктант. Фото: скриншот с сайта

Совсем недавно я писал Большой этнографический диктант, который познакомил меня с различными традициями народов, проживающих в Тюменской области. Мой следующий шаг – написание Всероссийского экологического диктанта для проверки знаний и повышения уровня экологической грамотности.

Перед тем, как выполнить задания, я заметил кнопку «пройти обучение», где представлены видеоролики на темы: «Охрана водных ресурсов и атмосферного воздуха»; «Обращение с отходами»; «Лесные ресурсы России»; «Особо охраняемые природные территории»; «Охрана животных и растений». Такой формат обучения поможет человеку, который не знаком со сферой экологии, успешно пройти диктант.

Выбрав сложность «Без профильного образования», я приступил к решению теста, вопросы которого задевают темы глобальных и региональных экологических проблем. Среди вопросов были, как и часто встречающиеся в быту нам явления (как утилизировать мусор), так и специальные термины, знакомые только человеку, который работает в экологической области.

Например, вопрос под номером шесть звучит так: «Какими превентивными мерами может быть снижена вероятность лесных пожаров?» Из ответов: «санитарные рубки и очистка от валежника»; «встречный пал при наличии противопожарных просек»; «прокладка минерализованной полосы»; «закладки пожарных водоемов». Правильным оказался первый вариант. Не зная о превентивных мерах борьбы с пожаром, я отдал предпочтение второму ответу. Надеюсь, что все работники службы спасения ответили на этот вопрос правильно.

Как пройти экодиктант. Фото: скриншот

Очень понравился вопрос под номером девять: «Что означают «белые» страницы в Красной книге?». Вспомнив школьную программу, я без особого труда ответил, что они означают виды, численность которых и так всегда была небольшой. Напомню, что в Красной книге находятся страницы с шестью разными цветами. Помимо белого, присутствует черный цвет, где содержатся списки тех животных, которые исчезли с лица Земли. На красных страницах – страницы о видах, которые находятся на грани исчезновения. Жёлтый цвет обозначает популяции, которые быстрыми темпами уменьшается, на серых страницах размещена информация о малоизученных животных. Информация на зеленых страницах, повествует о видах, численность которых восстановлена и находится вне опасности исчезновения.

Были и другие интересные вопросы, например: «Как называется единственный лиановый лес в России?» Варианты ответа: 1) «Девственные леса Коми»; 2) «Куршская коса- танцующий лес»; 3) «Самурский лес»; 4) «Шипов лес». Не знал, что в России существует лес, который можно увидеть в фильмах о Тарзане. Джунгли, где есть тропические яркие травы, различные деревья и кустарники, обвешанные лианами, находятся в Дагестане. Наиболее известным из таких, является расположенный вдоль реки Самур – Самурский лес.

Вопрос, который звучит как: «Какой вид городского транспорта оказывает наибольшее негативное воздействие на качество атмосферного воздуха?», заставит задуматься об отказе приобретения машины. Ведь именно автомобиль является главным загрязнителем воздуха, который с каждым километром выбрасывает в воздух все больше токсичных веществ. Выхлопные вещества могут повредить легкие, нарушить кровоснабжение легких и привести к заболеваниям.

Закончив с тестом, мне на почту должен был прийти сертификат с результатами диктанта, но, прождав 4 часа, так ничего и не пришло. Более того, при самом тесте часто встречались ошибки. Не менее четырех раз тест прерывался из-за ошибок на сайте, несмотря на то, что его я проходил утром, и сервер не должен был быть перегружен.

Периодически вылезала ошибка 500. Фото: скриншот

Хоть организационная часть и подпортила настроение от прохождения теста постоянными ошибками, вопросы и учебная часть были хорошо проработаны. Хочется пожелать, чтобы в последующих диктантах все проходило без ошибок, а люди могли спокойно и без затрат на дополнительное время проходить тест и набираться новых знаний о природе и бережной заботе о ней.

Как говорил Константин Георгиевич Паустовский: «Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней – один из элементов нравственности, частица мировоззрения»

Как принять участие в экодиктанте?

Всероссийский экологический диктант приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов. Написать его можно 15-16 ноября 2020 года.

Для того чтобы принять участия в диктанте, нужно перейти на сайт https://экодиктант.рус/ и зарегистрироваться на сайте. Для регистрации нужно указать страну, регион, ФИО, электронный адрес почты и возраст. На прохождение Экодиктанта участнику дается 45 минут и одна попытка. Перед началом Вам нужно выбрать одну из категорий, которая соответствует Вашим знаниям (изменить категорию после нажатия кнопки «Старт» будет нельзя). Категории отличаются по сложности вопросов: от низкой (для подростков 12-17 лет) до высокой (для экспертов, студентов, специалистов, руководителей в экологической сфере).