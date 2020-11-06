Испытано на себе: как я писал Большой этнографический диктант – 2020 и что из этого вышло

Фото: https://vk.com/miretno

Пятый год подряд у жителей Тюменской области есть возможность проверить свои знания в области истории и географии, пройдя Большой этнографический диктант. В 2020 году пандемия нарушила традицию проведения диктанта в реале, поэтому все желающие смогли пройти тест в онлайн-формате.

Перейдя на сайт miretno.ru, я заполнил окно, где указал страну, регион, ФИО, электронный адрес почты, возраст и пол. Затем появился сам тест, состоящий из 30 вопросов. Все довольно-таки просто: первые 20 вопросов – общефедеральная часть, единая для всех регионов, последние 10 – уникальная, которая зависит от выбранного региона. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100, время прохождения диктанта – 45 минут.

Если по формату мне было все понятно, то, столкнувшись с вопросами, пришли первые сложности. Скажем прямо, тест больше для людей, которые забыли школьную программу и изучают географию России в вузах. Однако это интересный опыт и возможность узнать увлекательные факты быта народов, живущих с нами на одной земле.

В этом году Диктанту исполнилось 5 лет. Фото: https://vk.com/miretno

Как мне было известно, раньше Тюмень была столицей Тюменского улуса Золотой Орды и носила название Чинги-Тура, на территории которой проживали татары, казахи, ненцы, ханты и коми. Поэтому я ждал вопросов, связанных с происхождением Тюмени.

Но на восьмом вопросе – «С чего начинают устанавливать ненецкий чум?» – я открыл для себя новый факт. Оказывается, что чум (мобильное жилище в форме конуса, состоящее из шестов, покрытых оленьими шкурами), традиционно устанавливают женщины. И начинают установку именно с оборудования очага. Самые опытные из них устанавливают чум и размещают в нем семью в любую погоду в течение часа.

Ошибившись на восьмом вопросе, завис на двенадцатом: «Это мучное блюдо есть у большинства тюркских народов России и стран СНГ и называется у всех практически одинаково. Оно упоминается в Словаре Махмуда Кашгарского XI века, и до сих пор популярно от Алтая до Крыма как праздничное или обрядовое блюдо. Как оно называется?». Выбирая между чак-чаком и катламой, я выбрал более известный чак-чак – и ошибся. Оказывается, что это катлама – лепешка, которую жарят, а не пекут. Блюдо очень древнее, является праздничным и обрядовым. Так, у многих тюркских народов и сегодня катламу обязательно жарят на поминки.

Самый неожиданный ответ я получил на двадцать девятом вопросе, который выглядел так: «Самое популярное национальное блюдо на праздниках у молдаван?». Никогда бы не подумал, что из ответов: «плацынды», «мамалыга», «овечья брынза» и «голубцы» – правильным будет последний. Теперь мое устойчивое мнение о том, что голубцы – это русское блюдо, развеялось. Без голубцов не обходится ни один молдавский праздничный стол. Для праздников их готовят в больших казанах-чугунах с плоским дном и томят в печи несколько часов.

Вопрос под номером двадцать семь выглядел следующим образом: «Советский геолог-нефтяник, один из первооткрывателей сибирской нефти». Не посмотрев на варианты ответа, я уже был уверен, что это Борис Евдокимович Щербина, но в списках были только: Эрвье, Салманов, Ватутин и Карнацевич. Не зная ответа на вопрос, я все же наугад выбрал правильный вариант. При просмотре ответов фигура Салманова стала для меня открытием. Так я узнал, что Фарман Курбанович Салманов – советский и азербайджанский геолог-нефтяник, один из первооткрывателей сибирской нефти. Благодаря ему, наш регион стал одним из самых развивающихся и прогрессивных в стране. Салманов открыл свыше 150 месторождений нефти и газа в Западной Сибири.

На протяжении теста было ощущение, что я ничего не знаю, но по итогу я набрал хорошее количество баллов – 77 из 100 возможных. В целом получилось очень интересно и необычно, особенно понравились увлекательные вопросы, которые помогли мне расширить знания в области истории Тюменского региона.

Надеюсь, что диктант будут проводить в будущем, так как он способствует объединению людей разных национальностей, дает возможность узнать больше друг о друге, позволяет укрепить наши отношения и быть одним народом.