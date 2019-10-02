Александр Моор: Борис Щербина внёс неоценимый вклад в развитие Тюменской области

2 Окт. 22:30 2019-10-02T22:30:47+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Бориса Щербины. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, мероприятие, приуроченное к 100-летию легендарной личности, прошло 2 октября в городском сквере Немцова.

Имя Бориса Щербины известно многим поколениям тюменцев. Он занимал должность министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР, был видным государственным и политическим деятелем. Под его руководством и при непосредственном участии в Тюменской области реализован грандиозный проект по разведке недр Западной Сибири.

По словам Александра Моора, страницы биографии Бориса Щербины наполнены трудовыми подвигами и большими победами. В самые трудные годы освоения Западно-Сибирского региона он руководил Тюменской областью.

- Борис Щербина внёс неоценимый вклад в развитие нашей страны. На его плечи легло бремя принятия сложных решений. Нам повезло, что в Тюменской области работали такие люди, которые не боялись брать ответственность на себя, мыслили на перспективу. Один из них – Борис Щербина, - отметил губернатор. – Сегодняшнее поколение должно помнить о людях, внесших большой вклад в становление нашего края. Мы благодарны всем ветеранам, которые отдали самые яркие годы своей жизни развитию и процветанию региона.

Вместе с Александром Моором в торжественной церемонии приняли участие ветераны нефтегазовой отрасли, представители органов власти, общественники и жители города. Соратники Бориса Щербины выразили в адрес легендарной личности слова признательности и благодарности.

ИСТОЧНИК KP.RU