Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 декабря 2020 года увеличилось на 160 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 160 и составило 19 566 человек.

За последние сутки в России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 938 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 515 009 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 44 159 летальных исходов, выздоровело 1 981 526 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области остается всего три очага групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией – это три организации. Общее число пострадавших составляет 76 человек, количество контактных – 294.

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