В Тюменской области перестали контролировать три очага коронавируса. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области остается всего три очага групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией – это три организации. Общее число пострадавших составляет 76 человек, количество контактных – 294.

– Благодаря своевременно и качественно проведенным противоэпидемическим мероприятиям сняты с контроля очаги в пансионате для ветеранов войны и труда, ялуторовском психоневрологическом интернате и областной клинической психиатрической больнице. Под контролем остаются очаги в ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, ООО «Фармсинтез-Тюмень» и исетском доме-интернате для престарелых и инвалидов, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в детских образовательных учреждениях региона по-прежнему отсутствуют случаи групповой заболеваемости коронавирусом.