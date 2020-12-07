Тюменские ЗАГСы продлили ограничения до 15 января. Фото: Вадим Бегун

Тюменские ЗАГСы продлили ограничения до 15 января. Государственная регистрация заключения брака в присутствии не более 10 участников церемонии также продлена.

– ЗАГСы продолжают работать по предварительной записи, за исключением государственной регистрации смерти, – рассказали в пресс-службе оперштаба.

Кроме того, представители ведомства отметили, что при посещении органов ЗАГС по-прежнему следует соблюдать социальную дистанцию и использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразового применения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что молодожёны из областной столицы сыграли свадьбу в Instagram. Влюбленная пара рассказала, как отпраздновала бракосочетание в онлайне.

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