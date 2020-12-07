Тюменские ЗАГСы продлили ограничения до 15 января.
Фото: Вадим Бегун
Тюменские ЗАГСы продлили ограничения до 15 января. Государственная регистрация заключения брака в присутствии не более 10 участников церемонии также продлена.
– ЗАГСы продолжают работать по предварительной записи, за исключением государственной регистрации смерти, – рассказали в пресс-службе оперштаба.
Кроме того, представители ведомства отметили, что при посещении органов ЗАГС по-прежнему следует соблюдать социальную дистанцию и использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразового применения.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что молодожёны из областной столицы сыграли свадьбу в Instagram. Влюбленная пара рассказала, как отпраздновала бракосочетание в онлайне.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Бабушки и дедушки в шоке!»: молодожёны из Тюмени сыграли свадьбу в Instagram
Влюблённая пара рассказала, как отпраздновала бракосочетание в онлайне (подробнее)