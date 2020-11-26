Евгений Воробьев: «Бюджет Тюменской области защищает человеческие нужды». Фото - pixabay.com.

Председатель Координационного совета национальных общественных объединений Тюменской области Евгений Воробьев заявил, что бюджет региона на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов защищает интересы местных жителей. По его мнению, теперь у всех, кто имеет отношение к бюджету, есть возможность спланировать свою деятельность на следующий год.

– Что интересует наших граждан? Как бюджет будет закрывать их вопросы и потребности: медицина, образование, социальные гарантии. Мы видим, что основные приоритеты поддержаны, это ответственный документ. Депутаты скажут «да» этому бюджету, – считает Воробьев.

По его мнению, главный финансовый документ поддерживает основные приоритеты, защищает человеческие нужды. Однако, отмечает председатель координационного совета, ближайшие три года бюджет придется исполнять в непростых условиях.

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