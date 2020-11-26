Тюменский бюджет сохранит социальную направленность

Тюменский бюджет «похудеет» на 521 миллиард рублей за три года. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменская областная дума в первом чтении рассматривает бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Уже известно, что региональный бюджет сохранит свою социальную направленность.

Стало известно, что доходы на предстоящий трехлетний период прогнозируются в сумме 452,3 млрд рублей (в 2021 году – 145,2 млрд), расходы – 521,8 млрд рублей, из них на 2021 год предусмотрено 176,7 млрд.

– На социальную сферу за три года планируется потратить 254 млрд рублей, в том числе за 2021 год – 85 млрд. В следующем году на образование предусмотрено 28,2 млрд рублей, на здравоохранение – 27,5 млрд. В полном объеме запланированы средства на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан: на три года – 89 млрд рублей, – сообщили в оперштабе.

В ведомстве также дополнили, что за счет бюджетных средств в 2021 году завершится строительство семи детских садов, пяти школ, двух крытых бассейнов и крытого ледового катка. Кроме того, предусмотрены средства и на реализацию 29 государственных программ Тюменской области.