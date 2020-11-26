Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 ноября 2020 года увеличилось на 173 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 173 и составило 17 611 человек.

За последние сутки в России выявлено 25 487 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 524 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 25 073 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 187 990 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 38 062 летальных исхода, выздоровели 1 685 492 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жителя Тюмени оштрафовали за поездку в маршрутке без маски. Суд над горожанином, где его признали виновным в совершении административного правонарушения, состоялся накануне, 25 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Тюмени оштрафовали за поездку в маршрутке без маски

Мужчине пришлось явиться в суд (подробнее)