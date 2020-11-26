Жителя Тюмени оштрафовали за поездку в маршрутке без маски. Фото: Вадим Бегун

Жителя Тюмени оштрафовали за поездку в маршрутке без маски. Суд над горожанином, где его признали виновным в совершении административного правонарушения, состоялся накануне, 25 ноября.

– В октябре этого года мужчина, в нарушение постановления правительства Тюменской области «О введении режима повышенной готовности» и постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации, находился в маршрутном такси в Тюмени без средств индивидуальной защиты – гигиенической маски, – сообщили в пресс-службе Центрального районного суда областной столицы.

В ведомстве подчеркнули, что, как говорится в вышеупомянутом постановлении, «лицам, находящимся на территории Российской Федерации, следует обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах». Таким образом, нарушитель заплатит тысячу рублей в доход государства. Решение суда пока не вступило в законную силу.