Тюменцы получили подарки за лучшие поздравления Деда Мороза с Днем Рождения

Главным призером конкурса поздравлений стала 7-летняя Соня Непомнящих. Фото: Иван Горбунов

18 ноября очередной День Рождения отметил главный волшебник страны – Дед Мороз. В преддверии праздника «Комсомольская правда-Тюмень» провела прямой эфир с участием именинника из Великого Устюга, а также назвала победителей конкурса на лучшее поздравление.

Напомним, что в ходе встречи Дед Мороз рассказал о работе своей резиденции в Великом Устюге в этом году, о готовящейся новогодней программе для детей и взрослых, а также принял поздравления с наступающим днем рождения от жителей Тюменской области.

Лучшие поздравления для главного волшебника страны, поступившие в адрес редакции, были зачитаны в прямом эфире. В рамках трансляции также было продемонстрировано несколько графических работ: рисунки и видеоролик с поздравлениями. Авторы этих работ получили призы от партнера мероприятия – мясного бренда «Ишимский».

– Не за горами Новый Год. Вкусная и качественная продукция на праздничном столе – это всегда залог хорошего настроения и символ того, что предстоящий год будет удачным. Уверены, что обладатели призовых сертификатов от мясного бренда «Ишимский» по достоинству оценят наши продукты и будут встречать с ними любимый всеми праздник, – отметили представители Агрохолдинга "Юбилейный".

Главным призером конкурса поздравлений стала 7-летняя Соня Непомнящих. Девочка прислала видеролик с поздравлением.

Видеопоздравление Деда Мороза от маленькой тюменки было показано в прямом эфире.

- Когда узнала, что можно поздравить Дедушку Морозу с Днем рождения, сразу решила поучаствовать, - рассказала Соня. – Выучила стих и показала свой новогодний рисунок, который нарисовала в художественной школе. Потом смотрела прямой эфир с Дедушкой Морозом. Ему очень много лет.

Соня поделилась, что перед каждым Новым годом пишет письма главному Волшебнику страны. Она уже загадала желание и готовится отправить конверт в Великий Устюг.

Все победители получили сертификаты от партнеров мероприятия. Это Тимур Иванов (слева), Ольга Чупрова (в центре) и Дамир Ибрагимов (справа). Фото предоставлены участниками конкурса.

Добавим, что победителями конкурса поздравлений также стали Тимур Иванов, Дамир Ибрагимов, Мария Наместникова и Ольга Чупрова. Они также получили подарки от партнера мероприятия.