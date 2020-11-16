Тюменская область получила десятки миллионов рублей на лекарства для больных коронавирусом. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменская область получила более 57 миллионов рублеи из резервного фонда Правительства России. Всего регионам выделили свыше пяти миллиардов рублей на лечение порядка 640 500 человек.

– Бесплатные лекарства получат пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении с коронавирусом. Наш регион приступил к организации закупа препаратов, – сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По информации Министерства здравоохранения РФ, в наборы вои дут лекарства, которые используют в схемах лечения пациентов с ковидом. Они предусмотрены девятои версиеи Временных методических рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новои коронавируснои инфекции».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменцы, которые заразились коронавирусной инфекцией, бесплатно получат препараты «Интерферон альфа» и «Умифеновир». В лечебных дозах назначаются сразу два препарата. Пациенты обеспечиваются либо бесплатным рецептурным бланком, либо врач, который приезжает на вызов и имеет с собой запас данных препаратов, оставляет их пациенту на месте

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