Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Тюменская область получила десятки миллионов рублей на лекарства для больных коронавирусом

Препараты получат пациенты, которые находятся на амбулаторном лечении
Вадим Бегун
КомментироватьОставить комментарий
Тюменская область получила десятки миллионов рублей на лекарства для больных коронавирусом.

Тюменская область получила десятки миллионов рублей на лекарства для больных коронавирусом.

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменская область получила более 57 миллионов рублеи из резервного фонда Правительства России. Всего регионам выделили свыше пяти миллиардов рублей на лечение порядка 640 500 человек.

– Бесплатные лекарства получат пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении с коронавирусом. Наш регион приступил к организации закупа препаратов, – сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По информации Министерства здравоохранения РФ, в наборы вои дут лекарства, которые используют в схемах лечения пациентов с ковидом. Они предусмотрены девятои версиеи Временных методических рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новои коронавируснои инфекции».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменцы, которые заразились коронавирусной инфекцией, бесплатно получат препараты «Интерферон альфа» и «Умифеновир». В лечебных дозах назначаются сразу два препарата. Пациенты обеспечиваются либо бесплатным рецептурным бланком, либо врач, который приезжает на вызов и имеет с собой запас данных препаратов, оставляет их пациенту на месте

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменцы узнали, какие бесплатные лекарства положены больным коронавирусом

Безвозмездная медпомощь оказывается и контактным лицам (подробнее)

Распространение коронавируса в мире