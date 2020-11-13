Тюменцы живут без света больше трех месяцев

Фото: ЧС Тюмень

Жители домов по адресу проезд Геологоразведчиков дом 21 - 23 поделились гневным постом, где рассказывают, что на протяжении трех месяцев им приходится ходить по неосвященным дворам, чтобы попасть домой.

По словам граждан, им не сообщают ничего внятного в управляющей компании и управе Ленинского административного округа.

За разъяснением ситуации корреспондент КП обратился в Администрацию города Тюмени, где сообщили, что ранее в Управу ЛАО обращений по указанному вопросу не поступало.

- По информации управляющей компании, зарегистрирована только одна заявка по данной проблеме от 3 ноября текущего года. На данный момент она находится в работе. Свет не горит из-за ненадлежащей работы шкафа управления освещением. Ситуация взята на контроль, освещение будет восстановлено, - рассказала пресс – секретарь Администрации города Тюмени Гульнара Сидоркина.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что жители Тюмени смогут требовать снижения платы за услуги ЖКХ из-за ржавой воды и отключения отопления. Отныне предъявить претензии за некачественные услуги ЖКХ можно напрямую поставщику услуг.