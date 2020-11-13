Жители Тюмени смогут требовать снижения платы за услуги ЖКХ из-за ржавой воды и отключения отопления

Жители региона периодически жалуются в социальных сетях на ржавую воду. Фото: ЧС Тюмень

В начале ноября в России вступили в силу новые поправки в Федеральный закон № 351, которые вносят изменения в статьи 157 и 157.2 Жилищного кодекса. Граждане могут требовать уменьшения размера платы за некачественно оказанные коммунальные услуги.

Например, жители многоквартирных домов справедливо могут требовать от ресурсоснабжающей организации или управляющей компании (в зависимости от того, кто является исполнителем услуги) уменьшения платы за ржавую воду из-под крана, скачки напряжения в электросетях или за неожиданное отключение отопления. Еще один веский повод – предоставление услуг с большими перерывами, когда неожиданно и надолго отключили свет или воду. Если раньше организации платили штрафы, то сейчас их отменили. Они будут по-новому рассчитывать цену услуг для покупателей.

Ржавая вода из-под крана на ул. Олимпийской. Фото: ЧС Тюмень

По словам члена регионального штаба ОНФ, модератора тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Сергея Соловьева, нововведения в закон позволяют жителям обращаться напрямую, к непосредственному исполнителю услуг. Ранее при обращении в Тюменский исполком ОНФ люди не знали, кто на законодательном уровне несет за это ответственность и писали обращения в несколько инстанций: департамент ЖКХ или Государственную жилищную инспекцию.

– Как будет работать механизм, еще не понятно. Но вопрос по качеству предоставления услуг по-прежнему актуален. Хорошо, что в законе присутствует адресность. Не стоит забывать: прежде чем получить перерасчет, жители должны доказать сам факт некачественного оказания услуги. В некоторых случая это видно невооруженным глазом, как в случае с домом на ул. Бабарынка, 20а. Там уже при входе в подъезд заметно, что УК даже не прибирается в подъезде. Что говорить, когда речь идет о таких важных вещах, как водоснабжение или подача электричества, – подчеркнул эксперт.

Общественники общаются с жителями насчет некачественно предоставленных услуг по адресу Бабарынка 20А Фото: Ирина Пузырева

Смена управляющей компании, которая некачественно предоставила услуги, произошла летом 2020 года. До введения поправок местные власти, администрация города и ГЖИ, отвечали жителям в социальных сетях по поводу обращения в органы власти. Или даже называли возможную причину ужасного состояния воды.

По мнению эксперта ОНФ, тюменцам стоит обратить внимание на действующие нормативы коммунальных услуг, которые прописаны в Приложении № 1 и № 2 «Правила предоставления коммунальных услуг» Постановления правительства № 354 от 2011 года, где при оценке качества подаваемой холодной воды учитывают силу напора, химический состав, органолептические показатели и жесткость.

– Если напор воды снижен до 25%, тогда оплата уменьшается на 0,1% за весь период замеченной погрешности. В случае снижения напора более 25% потребитель вправе не платить, – уточняет Соловьев. – Также нужно помнить, что температура горячей воды должна быть от 60 до 75 градусов. Что касается температуры воздуха в помещении, она не должна быть ниже 18 градусов, в угловых комнатах – от 20 градусов. Качество подачи электричества определяется на основании подачи силы тока и напряжения.

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