Тюменская область наращивает объемы тестирования на коронавирус. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области за неделю более чем на 60 тысяч выросло количество исследованных проб на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперштаб.

– Охват тестированием за последние семь дней составил 566,2 на 100 тысяч населения. Всего в регионе провели 1 161 482 теста на COVID-19, – рассказали в оперативном штабе.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют своевременно обращаться за помощью к медработникам при первых же симптомах. Однако анализ на коронавирус берут не у всех. Сдать тест нужно в том случае, если медики выявляют отклонения от симптомов ОРВИ. Исключения составляют жители региона старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины. Если же у вас появилась необходимость сдать тест на коронавирус, сегодня в этом могут помочь многие частные и государственные клиники региона.

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