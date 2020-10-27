На злобу дня: где сдать тест на коронавирус в Тюменской области?

Если же у вас появилась необходимость сдать тест на коронавирус, сегодня в этом могут помочь многие частные и государственные клиники региона Фото: Ирина Ромашкина

В Тюменской области продолжает расти количество заболевших COVID-19. За минувшие сутки зарегистрировано 135 новых случаев заражения. Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют своевременно обращаться за помощью к медработникам при первых же симптомах. Однако анализ на коронавирус берут не у всех. Сдать тест нужно в том случае, если медики выявляют отклонения от симптомов ОРВИ. Исключения составляют жители региона старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины. Если же у вас появилась необходимость сдать тест на коронавирус, сегодня в этом могут помочь многие частные и государственные клиники региона.

Например, справку об отсутствии коронавирусной инфекции могут требовать некоторые работодатели перед выходом на работу. Такие справки необходимо предоставить Роспотребнадзору по прилете из-за границы. Самостоятельно жители Тюменской области могут сдать анализ на коронавирусную инфекцию и антитела в медцентрах, которые вошли в реестр Роспотребнадзора и получили право на проведение таких тестов. Медицинские центры предлагают тюменцам предварительную онлайн-запись, но и без записи такой тест сдать вполне реально.

Тест на коронавирус Фото: Ирина Ромашкина

Что такое ПЦР-тест?

Полимерная цепная реакция (ПЦР) – это анализ, который помогает выявить возбудителя коронавируса в человеческом организме. Даже если вы хорошо себя чувствуете, но в организме есть достаточное количество коронавирусных частиц, это значит, что тест, несомненно, даст положительный результат.

Такой анализ сдавать нестрашно. Для начала вам нужно знать, что за три часа до теста нельзя есть и чистить зубы, также нельзя полоскать рот или принимать лекарство. Во время теста у вас возьмут мазок из ротоглотки или носоглотки. Доктор сделает это специальной стерильной палочкой. После анализа палочку запечатают в контейнер и отправят на исследование.

Зачем нужно сдавать анализ на антитела?

Для того чтобы определить наличие антител, нужно сдать кровь. IgM показывает иммунную реакцию организма на начальной стадии заболевания, IgG – свидетельствует о поздней фазе или о том, что вы уже переболели.

Оперштаб Тюменской области поясняет, что современные тест-системы демонстрируют высокую точность, но возможны и отрицательные ответы даже при наличии симптомов, схожих с COVID-19. Руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова объяснила, что причины ошибочных результатов могут быть разные, например малое количество вируса в биоматериале. Злую шутку может сыграть и человеческий фактор – нарушения при заборе биологического материала. Также причиной ошибочного теста может стать поздняя стадия заболевания, когда вирус уже спустился в лёгкие из верхних дыхательных путей.

Тест на антитела Фото: Ирина Ромашкина

Где сдать тест на коронавирус в Тюменской области?

Если вам необходимо сдать тест на COVID-19, можно обратиться в одну из клиник региона. Результат теста можно получить на электронную почту, в личный кабинет на сайтах учреждений. Результаты будут готовы в срок от нескольких часов до трех дней.

Клиника «Доктор-А»

Адрес: ул. Московский Тракт, 121/3; Мельникайте, 138а.

Стоимость: ПЦР-тест на коронавирус – 2 300 рублей (выезд на дом – 4 500 рублей);

IgG / IgM (п/кол.) – 1 900 рублей; IgG + IgM (суммарно) – 2 450 рублей.

Срок результата: 1 – 2 дня.

Запись: 8 (3452) 500-517.

Клиника «Доктор Арбитайло»

Адрес: ул. Эрвье, 16, корпус 1/10; ул. Широтная, 104, к. 5; ул. Минская, 69/2.

Стоимость: ПЦР-тест на коронавирус (мазок) – 2 800 рублей (1 – 2 дня);

IgM, IgG к коронавирусу – 2 500 рублей.

Срок результата: до 2 дней.

Выезд на дом: нет.

Запись: 8 (3452) 500-617.

Лаборатория «Гемотест»

Адрес: ул. Московский Тракт, 88; ул. Мельникайте, 103; Станислава Карнацевича, 3.

Стоимость: ПЦР-тест на наличие РНК коронавируса – 1 770 рублей, готовность результата – 3 дня. IgG / IgM (п/кол.) – 1 040 рублей (2 дня);

IgG и IgM (суммарно) – 840 рублей (1 день); IgG (США, п/кол.) – 1 500 рублей (1 день).

Запись: 8 (800) 550-13-13.

Лаборатория «Ситилаб»

Адрес: ул. 50 лет Октября, 54.

Стоимость: ПЦР-тест на коронавирус в клинике – 2 290 рублей;

IgM, IgG (качественно) – 1 110 рублей; IgG (п/количественно) – 2 500 рублей.

Срок результата: 2 – 3 дня.

Запись: 8 (800) 100-363-0

Лаборатория «Хеликс»

Адрес: ул. Ямская, 86; ул. Свердлова, 5, корпус 1.

Стоимость анализа на коронавирус методом ПЦР – 1 500 рублей (до 3 суток).

Выезд на дом: нет.

IgG – 1 050 рублей; IgM + IgG (суммарное) – 810 рублей;

IgM и IgG – 1 800 рублей; IgG (высокочувствительный) – 1 600 рублей (1 день).

Срок результата: до 2 суток.

Запись: 8 (3452) 69-21-91

ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора

Адрес: ул. Республики, 147.

Стоимость анализа на коронавирус методом ПЦР – 1 700 рублей (с выездом на дом – 2 330 рублей).

IgM + IgG (качественный) – 2 400 рублей;

IgM + IgG (количественный и качественный) – 2 900 рублей;

IgG / IgM (повторный) – 500 рублей.

Выезд на дом: нет.

Запись: 8 (3452) 28-99-90.

Медицинская лаборатория «Инвитро»

Адрес: г. Заводоуковск, ул. Республики, 3.

Стоимость: SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG), ИФА, 1 – 2 дня – 800 рублей.

SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM), ИХА, 1 – 2 дня – 800 рублей. SARS-CoV-2, IgM+IgG (суммарно), результат через 30 – 40 минут – 1 600 рублей.

SARS-CoV-2 (нуклеокапсидному белку), IgG, Эбботт (Anti-SARS-CoV-2 (nucleocapsid protein), IgG, Abbott) – 1 350 рублей.

Забор крови – 175 рублей.

Телефон: 8 (800) 200-36-30.

Медицинская лаборатория «Инвитро»

Адрес: г. Тобольск, 9-й микрорайон, 36.

ARS-CoV-2, ПЦР) мазок, кач., 3 дня – 1 500 рублей. IgM и IgG суммарно, 1 день – 700 рублей

IgG (п/кол.), 2 дня – 900 рублей.

IgG, 1 день – 1 360 рублей. IgM (п/кол.), 2 дня – 900 рублей. Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgG (кол.), 1 день – 3 300 рублей.

Для тех, кто в зоне риска: COVID-19, 1 день – 2 190 рублей.

Запись: 8 (800) 550-13-13.

Лаборатория «Гемотест»

Адрес: г. Ишим, ул. Карла Маркса, 16а

Стоимость: РНК (SARS-CoV-2, ПЦР) 3 дня – 1 500 рублей.

SARS-CoV-2, антитела IgM и IgG суммарно, 1 день – 700 рублей.

SARS-CoV-2, антитела IgG (п/кол.), 2 дня – 900 рублей.

SARS-CoV-2, антитела IgG (п/кол.), 1 день – 1 360 рублей.

SARS-CoV-2, антитела IgM (п/кол.), 2 дня – 900 рублей.

SARS-CoV-2, антитела IgG (кол.), 1 день – 3 300 рублей.

Запись: 8 (800) 550-13-13.

Не стоит забывать о том, что нужно подтвердить или исключить наличие инфекции. Для этого все же следует сделать повторный тест через 10 дней после первичного.

Если же у вас появилась необходимость сдать тест на коронавирус, сегодня в этом могут помочь многие частные и государственные клиники региона Фото: Ирина Ромашкина

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