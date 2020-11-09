В Тюмени бухгалтер опустошила рабочую кассу, украв миллионы рублей. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы. Женщина похитила крупную сумму денег из кассы, используя свое служебное положение.

– Тюменка, являясь главным бухгалтером у индивидуального предпринимателя, с января 2016 года по март 2019-го перечислила с его счета на свой более 7,4 миллиона рублей. Хищение весной 2019 года выявил бизнесмен, когда не стало хватать денег для расчетов с контрагентами, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что бухгалтер колонии-поселения № 9, которая находится в деревне Лыткино Тобольского района, похитила деньги, предназначенные для расчета с осужденными. Женщину осудили.

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